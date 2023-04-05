İsrail’le ‘soykırım anıtı’ gerilimi: Türkiye’den ‘geri adım’ çağrısı

Türkiye ve İsrail’in yıllar sonra atılan ilişkileri normalleştirme adımlarına gölge düşürecek gelişmeler yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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İlişkilerin normalleştiği Türkiye-İsrail hattında “Ermeni soykırım anıtı” krizi yaşanıyor.

İsrail'in üçüncü büyük kenti Hayfa'da belediyenin iki ay önce “Sözde Ermeni Soykırımı”nı kabul etmesinden sonra 1915 olaylarında yaşamını yitirenler için bir anıt dikmeye karar vermesi, Ankara-Tel Aviv hattında krize yol açtı.

Hayfa'da 20 Mart’ta “Ermeni Soykırımı” anıtının açılış töreni düzenlendi. Hayfa Belediye Başkanı Einat Kalish-Rotem'in de katıldığı törende konuşan Ermenistan'ın İsrail Büyükelçisi Arman Hakobyan, bu anıtın “İsrail’de Ermeni Soykırımı’nın tanınması için önemli bir adım” olduğunu söyledi.

TÜRK ELÇİDEN PROTESTO MEKTUBU

İsrail gazetesi Times of Isarel'in haberine göre, tören Ankara'nın sert tepkisini çekti. Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Hayfa Belediye Başkanı Kalisch-Rotem'e mektup göndererek olayı protesto ettiği bildirildi.

Mektupta Torunlar, “Bu durum, İsrail ve Türkiye halklarının ve hükümetlerinin geliştirmeyi umduğu ilişkileri kötüleştirme potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullanarak kararın geri alınmasını istedi.

Ermeni nüfusun yoğun olduğu Hayfa'daki belediye sözcüsü Eliran Tal ise, Türkiye'nin kararın geri alınması için baskı yaptığını savunarak İsrail hükümetine “soykırımı tanı” çağrısı yaptı.

İsrail basını, bu gerilimin son dönemde düzelen Türkiye-İsrail ilişkilerini bozabileceği yorumu yaptı.

İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Petah Tikva bölgesinde de 2020'de “Ermeni soykırımı anma anıtı” açılmıştı.

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