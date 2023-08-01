İsrailli asker kendini yaktı

İsrail’in Netanya kentinde eski bir asker, ordu hizmeti sonucunda meydana gelen malullük durumu tanınmadığı gerekçesiyle kendini yaktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail basınının sağlık kaynakları ve Savunma Bakanlığından aktardığına göre, geçmişte orduda görev yapan 33 yaşındaki eski asker bedenini ateşe vererek ağır yaralandı. Ramat Gan’daki Şeba Tıp Merkezine kaldırılan ve vücudunda ciddi derecede yanıklar bulunan kişi tedavi altında alındı.

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 2008-2011 arasında orduda görev alan eski askerin, askerlik hizmetinin neticesinde travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) muzdarip olduğuna ilişkin malullük başvurusu yaptığı, ancak başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Şahsın, İsrail ordusu gazisi olarak malul tanınma talebi, kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından, TSSB'den muzdarip olmadığının ve askerlik hizmetiyle ilgili olmayan bir akıl hastalığı bulunduğunun teşhis edilmesi üzerine reddedildi.” ifadelerine yer verildi.

İSRAİLLİ MALUL ASKERLERİN YÜZDE 73’Ü MEMNUN DEĞİL

Bu yılın başlarında, bir İsrail ordusu gazisi, Savunma Bakanlığı'nın yaralı ve engelli askerlerinin bakımından sorumlu Rehabilitasyon Bölümü’nün bir ofisini yakmaya çalışmıştı. Bakanlık, saldırganın malul bir gazi olarak tanınması için yaptığı başvurunun 2013 yılında reddedildiği için bu eyleme giriştiğini bildirmişti.

İki yıl önce de İsrailli gazi Itzik Saidyan, askerlik hizmetleri sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle travma geçiren İsrailli askerlerin içinde bulunduğu kötü duruma dikkati çekmek için, Petah Tikva kentinde malul askerlere özel bir rehabilitasyon merkezi önünde kendini yakmış ve ağır yaralanmıştı. Saidyan, askerlik hizmetinden kaynaklandığını savunduğu TSSB nedeniyle talep ettiği bakımı almak için yıllarca mücadele verdiğini söylemişti.

İsrail Devlet Denetleme Kurumu'nun 2022 raporuna göre, İsrail ordusunda görev almış malul gazilerin yüzde 73’ü, aşağılanma, güven eksikliği ve bakım eksikliği yaşadıklarını söyleyerek aldıkları hizmetlerden memnun olmadıklarını belirtti. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'le Suudi Arabistan arasında gizli görüşme iddiası

İlginizi Çekebilir İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal bir karar daha...