İsrailli aydınlardan Almanya ve İngiltere’ye Netanyahu uyarısı

İsrailli 1000'e yakın yazar ve akademisyen, Almanya ve İngiltere'den, bu ülkeleri ziyarete hazırlanan "Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kabul etmemelerini" istedi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, David Grossman’ın da aralarında olduğu önde gelen İsrailli yazar, akademisyen ve entelektüel, yaklaşık 1000 ismin imzasının yer aldığı dilekçe, İsrail’deki Almanya ve İngiltere büyükelçiliklerine iletildi.

Dilekçede, hem Almanya hem de İngiltere’ye, Başbakan Netanyahu’nun ülkelerine gerçekleştireceği siyasi ziyaretlerinin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Yazar ve akademisyenler, İsrail’in gelişen bir demokrasiden otoriter bir yönetime doğru tehlikeli bir dönüşüm aşamasında olduğunu ifade etti.

İmza sahipleri, yeni dönemlerdeki yasal uygulamaların, vatandaşların haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine, yazar ve sanatçıların özgürlüklerinin ortadan kaldırılmasına yol açabileceği konusunda da uyardı.

Ayrıca bazı protestocular, Netanyahu’nun Almanya yolculuğu için Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanına ulaşımının engellenmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Netanyahu’nun 15 Mart Çarşamba günü Berlin’e gitmesi oradan da İngiltere’ye geçmesi bekleniyor.

FRANSA’DAN TEPKİ GELECEK

Öte yandan KAN’da yer alan habere göre, Fransa hükümeti, gelecek hafta yapılması beklenen Paris ziyaretinde İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’le temasa geçilmeyeceğini açıkladı.

Smotrich’in Fransa’ya bir konferans için geleceği belirtilen haberde konferansa ve içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrailli Bakan, İsrail şirketleri için ABD’deki Yahudi toplumundan fon toplayan ve esasen İsrail devletine bağlı olan “Israel Bonds” adlı kuruluşun liderlik zirvesine katılmak üzere Washington’da bulunuyor.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich’in, Filistin beldesi “Huvvara’nın yeryüzünden silinmesi gerektiği” yönündeki tepki çeken sözlerinin ardından düzenlediği ABD ziyaretinde, Washington yönetiminden şimdiye kadar herhangi bir yetkili görüşmedi.

İsrail basını, ABD yönetiminin Smotrich’i, açıklamaları nedeniyle boykot ettiği ve kimsenin kendisiyle “el sıkışmak istemediğini” paylaşmıştı. (AA)

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