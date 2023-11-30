İsrailli esirlerle Hamas arasında ilginç anlar… Gülerek vedalaştılar

Geçici ateşkes kapsamında Gazze'de serbest bırakılan İsrailli esirlerin Hamas mensuplarıyla samimiyeti dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden esir takası mutabakatı kapsamında gece saatlerinde serbest bırakılan İsrailli esirlerin Hamas mensuplarına gülümseyerek samimi şekilde veda etmeleri dikkati çekti.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Tayland vatandaşını Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim etti.

Böylece İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında 24 Kasım’dan bu yana 73 İsrailli ve 210 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmış oldu.

Hamas, mutabakat kapsamında elindeki İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ettiği anlara ait görüntüleri yayımlayama devam ediyor. Görüntülerde, İsrailli esirlerin Hamas mensuplarına teşekkür etmesi ve el sallayarak vedalaşmaları ise dikkatleri çekiyor.

Gazze Şeridi’nden gece saatlerinde serbest bırakılan İsrailli esirlerin de Hamas mensuplarına gülümseyerek samimi şekilde veda ettiği görüldü. (AA)

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