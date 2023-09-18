İşte Elon Musk’la görüşen Erdoğan’ın rakipleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk ile bir araya gelerek, Tesla'nın Türkiye'de fabrika kurması için görüştü... Dünyanın farklı ülkelerinde toplam 6 fabrikası bulunan Tesla için iki lider daha Erdoğan'la rekabet halinde.

Yiğit Can KAYTMAZ

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için önceki gün New York’a giden ve bugün New York’taki Türkevi’nde dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Tesla, SpaceX ve X’in (eski adıyla Twitter) sahibi Elpn Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.



Erdoğan’ı oğlu X Æ A-12 Musk ile ziyaret eden ünlü iş insanının Starlink, yapay zeka ve Tesla fabrikaları konusunda görüştüğü belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin öne çıkan detaylarından biri olan Tesla’nın fabrikasının Türkiye’de kurulması ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Şu an Tesla’nın ABD’deki dört fabrikanın yanı sıra Şangay’da Asya pazarına odaklanan bir fabrikası ve Avrupa pazarına yönelik hizmet veren Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir fabrikası bulunuyor.

Musk’ın Meksika’da bir fabrika inşa etmeye devam ettiği bilinirken Hindistan’da da bir fabrika kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

BİR AYDA MUSK İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Tesla’nın 7’nci fabrikasını kurması için ise Erdoğan’dan önce bazı Avrupalı liderler de harekete geçti. Erdoğan’dan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran ayında Musk ile bir araya gelmişti.

Macron, Haziran ayında bir aydan kısa bir süre içinde Musk ile iki kez görüşmüştü. O dönem Fransız medyası Macron’un Musk’ı Fransa’nın kuzeyinde bir Tesla fabrikası kurması yönünde ikna etmeye çalıştığını yazmıştı. Haziran ayında Fransa Teknoloji Bakanı Jean-Noel Barrot, Amerikan CNBC’ye konuşmuş ve Tesla’nın Fransa’da fabrika kurması için çok çalıştıklarını söylemişti.

İSPANYA BAŞBAKANI MUSK’I X’TEN DAVET ETTİ

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