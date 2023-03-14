İtalya’dan Filistin halkına destek açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ve iki devletli çözüm formülünü görüştü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filistin haber ajansı WAFA, Abbas’ın Tajani ve beraberindeki heyeti Ramallah’taki başkanlık konutunda kabul ettiğini duyurdu.

İki ülke arasındaki derin ilişkilere vurgu yapan Abbas, İtalya’nın, iki devletli çözümü destekleyen konumunu ve Filistin kurumlarının inşası için yaptığı yardımları övdü.

Abbas, Tajani’ye, Filistin’de yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verirken, tek taraflı eylemlerin durdurulmasını öngören anlaşmalara ve uluslararası meşruiyete bağlı kalınmasının önemine işaret etti.

Tajani ise ülkesinin, iki devletli çözüme ve Filistin halkına verdiği desteği sürdüreceğini dile getirdi.

Tajani resmi temasları kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile de bir araya geldi.

Iştiyye, Tajani ile görüşmesinde, İtalya’yı, Filistin devletini tanımaya ve imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail’e baskı uygulamaya çağırdı.

İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin iki devletli çözümü sistematik olarak yok etmeye çalıştığını kaydeden Iştiyye, hiçbir siyasi girişimin olmadığı bu süreçte Filistin devletinin tanınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Maliki ise Tajani ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin programının, Filistin halkına karşı suç işlemek, öldürme, sokak infazı ve yerleşim birimlerini genişletme, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme, keyfi tutuklamalar ve ırkçı uygulamalar üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Yılbaşından bu yana 15’i çocuk 84 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Maliki, İsrail hükümetinin izlediği politikanın Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarında tansiyonu yükselttiğini dile getirdi.

İsrail sömürgeciliğine ve apartheid sistemine karşı uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini kaydeden Maliki, uluslararası toplumun işlenen suçlarla ilgili “endişe” açıklamalarının İsrail’i durdurmaya yetmediğini kaydetti.

Maliki, iki devletli çözümü desteklemesinden, Filistin halkına ve başta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) olmak üzere Filistin kurumlarına sunduğu yardımlardan ötürü İtalya’ya teşekkür etti. (AA)

İlginizi Çekebilir İtalya 1300'den fazla düzensiz göçmeni kurtardı

İlginizi Çekebilir AB'den İsrail ve Filistin'e çağrı

İlginizi Çekebilir İsrail, 20 yıl cezaevinde tuttuğu Filistinliyi bıraktı, sonra yeniden gözaltına aldı