Japonya tüm tepkilere rağmen harekete geçti… Radyoaktif suyu okyanusa boşaltmaya başladı
Japonya, 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı.
Japonya bir süredir radyoaktif suyu okyanusa boşaltma kararıyla ilgili tepkilerle karşı karşıya olmasına rağmen harekete geçti.
Bu hafta Çin, Japonya’ya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyu 24 Ağustos’tan itibaren okyanusa boşaltma kararı nedeniyle protesto notası vermişti. Ancak Japonya düğmeye bastı ve 2011’deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı. (AA)