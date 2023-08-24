Abone Ol

Japonya tüm tepkilere rağmen harekete geçti… Radyoaktif suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya, 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Japonya tüm tepkilere rağmen harekete geçti… Radyoaktif suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya bir süredir radyoaktif suyu okyanusa boşaltma kararıyla ilgili tepkilerle karşı karşıya olmasına rağmen harekete geçti.

Bu hafta Çin, Japonya’ya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyu 24 Ağustos’tan itibaren okyanusa boşaltma kararı nedeniyle protesto notası vermişti. Ancak Japonya düğmeye bastı ve 2011’deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı. (AA)

Atık su krizi bitmiyor... Çin, Japonya'yı protesto ettiİlginizi ÇekebilirAtık su krizi bitmiyor... Çin, Japonya'yı protesto ettiFukuşima'daki atık suyu içmeyi öneren Başbakan'a tepkiİlginizi ÇekebilirFukuşima'daki atık suyu içmeyi öneren Başbakan'a tepkiFukuşima'da depremden 12 yıl sonra tahliye emri kaldırıldıİlginizi ÇekebilirFukuşima'da depremden 12 yıl sonra tahliye emri kaldırıldı
X Reklam