Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden mahkemelik oldu

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden mahkemelik oldu. Hunter Biden hakkındaki Adalet Bakanlığı soruşturmasında kamuya açık ifade veren iki ABD Vergi Dairesi (IRS) muhbirinin, "vergi bilgilerini yasa dışı" paylaştığı iddiasıyla IRS'ye dava açtı.

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Hunter Biden’ın avukatları, IRS muhbirleri aleyhine dava açtı.

ABD Vergi Dairesi (IRS) muhbirleri Greg Shapley ve Joe Ziegler’in, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinde halka açık verdikleri ifadelerinde, Hunter Biden’ın vergi bilgilerine ilişkin “yasa dışı ifşaat” yaptığı gerekçesiyle başkent Washington’daki federal mahkemeye IRS aleyhine dava dilekçesi sundu.

TAZMİNAT TALEP ETTİLER

Dava dilekçesine göre, Shapley ve Ziegler, Hunter Biden’ı “utandırmak ve zarar vermek” için kampanya yürütmekle suçlanırken Biden’ın avukatları, “izinsiz yapılan her ifşa için 1000 dolar tazminat” talep ediyor.

Shapley’nin avukatı ise davayı “mevcut ve gelecekteki muhbirlerin gözünü korkutmayı” amaçlayan “anlamsız bir karalama” olarak nitelendirirken, Ziegler’in avukatı da müvekkilinin Hunter Biden’a yapılan “özel muamele” hakkında “konuşmaya devam edeceğini” söyledi.

ABD Vergi Dairesi muhbirleri Greg Shapley ve Joe Ziegler, temmuzda, Temsilciler Meclisi oturumunda, Adalet Bakanlığının Hunter Biden'a yönelik soruşturmaya uygunsuz şekilde müdahale ettiği iddiaları hakkında ilk kez kamuya açık ifade vermişti.

Shapley ve Ziegler, ifadelerinde, Hunter Biden’a yönelik Adalet Bakanlığının soruşturmasının “yavaş yürüdüğünü” öne sürmüştü.

İDDİALARI YALANLADILAR

ABD Adalet Bakanlığı, muhbirlerin iddialarını yalanlarken, Beyaz Saray yaptığı açıklamayla Hunter Biden hakkındaki soruşturma ve iddiaların, “hukukun üstünlüğüne ve adalet sistemimizin bağımsızlığına yönelik siyasi amaçlı saldırılar” olduğunu ifade etmişti. (AA)

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