Kahramanmaraş depreminden etkilenen balinaların cesetleri sahillere vurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilendiği belirtilen çok sayıda balina ölüsü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sahillere vurdu.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem hayvanları da etkiledi. Deprem bölgesinde çok sayıda hayvan telef olurken, enkaz altından çıkarılan hayvanlar bölgede kurulan mobil veteriner noktalarında tedavi altına alındı.

Reuters’ın haberine göre, Akdeniz’de depremden etkilenen 7 balinanın cesedi KKTC sahillerine vurdu. Karaya vuran 3 canlı balinanın ise suya geri itildiği belirtildi.

Balinaların karaya vurmasıyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, KKTC ve GKRY sahilleri çevresinde bu balinaların çok yaygın olmadığını belirterek “Bu hayvanların denizde meydana gelen gürültülerden etkilenen bir ekolokasyon sistemi var. Askeri ve sismik tatbikatlardan ve bölgedeki depremlerden etkileniyorlar” dedi.

Pazartesi meydana gelen deprem Türkiye’de 20 binden fazla vatandaşımızın, Suriye’de ise 4 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. Depremde iki ülkede toplam 100 binden fazla insan yaralandı. Deprem Türkiye ve Suriye ile birlikte Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerde de hissedildi.

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