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Kamyon kasasından göçmenler çıktı: Çok sayıda ölü var

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın kuzeyinde terk edilmiş bir kamyonun kasasında 18 göçmenin cansız bedeni bulundu. Göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu ifade edilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
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Kamyon kasasından göçmenler çıktı: Çok sayıda ölü var

Olay, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın kuzeyindeki Lokorsko kasabasında meydana geldi.

Bölgede terk edilmiş bir kamyonun kasasında 18 göçmenin cansız bedeni bulundu. Öte yandan kasabanın çevresinde saklanan 34 göçmen yakalandı.

Bulgaristan medyası, göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğunu, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis soruşturmasının sürdüğü ifade edilirken, gözaltı sayısının ilerleyen günlerde artabileceği aktarıldı.

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