Kanada, AB savunma projesine katılıyor

Kanada'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) adı verilen savunma projelerinden birine katılacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın “Avrupa’daki Lojistik Merkezleri ve Operasyonlara Destek Ağı” (NetLogHubs) adlı PESCO projesine katılımı AB ülkelerince onaylandı.

Proje koordinatörü Almanya’nın projeye katılmak üzere mayıs 2022’de talepte bulunan Kanada’yı projeye davet edeceği belirtildi.

AB Konseyi açıklamasında Kanada’nın projeye ciddi katma değer getireceği ifade edildi.

NetLogHubs adlı savunma projesinin amacı operasyonlar için malzeme hazırlamak üzere mevcut lojistik tesislerini, yedek parça ve mühimmat için depoları kullanmak ve nakliye ile dağıtım faaliyetlerini uyumlu hale getirmek olacak.

Kurulacak ağın askeri operasyonlar için tepki zamanını düşürmesi, kapasite ve sürdürülebilirliği artırması hedefleniyor.

Bu projenin askeri ulaştırma alanındaki diğer bir PESCO projesiyle yakından bağlantılı olduğu belirtiliyor. Askeri ulaştırma alanındaki projeye ABD, Norveç ve İngiltere’nin de katılacağı bildirilmişti.

AB yönetimi, PESCO’yu AB savunma politikasının ana hatlarından biri olarak görüyor. PESCO içinde 25 AB üyesi ülke bulunuyor. PESCO projelerinin, AB’nin savunma işbirliği için çerçeve görevi görmesi öngörülüyor.

PESCO katılımcısı ülkeler, ortak savunma kabiliyetleri geliştirilmesi, yatırımların koordine edilmesi, operasyonel hazırlığın ve silahlı kuvvetlerin dayanıklılığının artırılması için çalışıyor. (AA)

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