Kaptanları Türk olan gemiyi kaçırmışlardı… ABD’den ‘korsan’ açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, “Tanker kaçırma girişiminin arkasında Husiler değil Somalili korsanlar var” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma Bakanlığı, Aden Körfezi’nde bir ticari geminin kaçırılması girişiminin arkasında Yemenli Husilerin değil, silahlı Somalili korsanların olduğunu açıkladı.

Birinci ve dördüncü kaptanları Türk olan, İsrailli Ofer Ailesi’ne ait kimyasal madde yüklü Central Park adlı gemi bir grup saldırgan tarafından kaçırılmıştı.

Geminin yaptığı acil yardım çağrısına ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi yanıt vermişti. ABD ordusu saldırganları yakaladığını ve mürettebatının güvende olduğunu bildirmişti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “Durumu değerlendirmeyi sürdürüyoruz ancak ilk göstergeler saldırganların Somalili olduğunu ortaya koyuyor. Bu açık bir korsanlık olayıdır” diye konuştu.

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