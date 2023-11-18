Katalanlarla anlaşma İspanya’yı karıştırdı

Madrid'de çoğunlukla sağ partilerden binlerce İspanyol, ayrılıkçı Katalanlara af girişimini protesto etti.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın başkenti Madrid’de binlerce İspanyol, Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Meclis’e sunduğu, ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısını protesto etti.

Sağ ve aşırı sağ görüşlü 100’e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla ve “Benim adıma değil: Ne af ne de bağımsızlık referandumu. Özgürlük, birlik, eşitlik için” adıyla Madrid kent merkezinde düzenlenen gösteriye, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da katıldı.

İspanyol bayraklarıyla dolan Kibele Meydanı’nda toplanan kalabalık, “vatan haini”, “Sanchez cezaevine” sloganları atarak, azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesi şartıyla Katalan siyasi partilerin desteğiyle 16 Kasım’da Meclis’ten güvenoyu alan PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez’e tepki gösterdi.

Aşırı sağcı grupların, genelde şiddet olaylarıyla sonuçlanan, Madrid’deki PSOE binası önündeki eylemleri ise iki haftayı aşkındır devam ediyor. (AA)