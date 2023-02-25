Kayalıklara çarpan Türk kargo gemisi kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarındaki Tilos Adası kayalıklarına çarparak hasar gören Türk kargo gemisi kurtarıldı. Geminin Tilos Limanı’ndan seyrine izin verilmediği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Pire Limanı’ndan aldığı yükü Suriye'ye götürürken Muğla'nın Daça ilçesi açıklarındaki Tilos Adası kayalıklarına çarparak hasar gören 144 metre uzunluğundaki Türk kargo gemisi Med Çerkezköy kurtarıldı. Med Çorum ve iki Yunan kurtarma römorkunun katıldığı olayda kirlilik görülmediği ancak geminin etrafında plastik ve şişme bariyerlerle önlem alındığı belirtildi.

Liviada Körfezi'ne çekilen Türk kargo gemisinin etrafında deniz kirliliğine yönelik alınan önlemin yanı sıra iki Yunanistan sahil güvenlik botunun beklediği belirtildi.

17 personelin bulunduğu gemi ile ilgili Rodos Liman Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve geminin tamirinin yapılana kadar seyirden men edildiği açıklandı.

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