KKTC’den depremle ilgili yeni kararlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, deprem felaketine karşı alınacak önlemlere dair yaptığı toplantıda, ülkede depremle ilgili komite kurulması ile sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilerek personel ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi başta olmak üzere, yeni kararlar aldı.

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KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında deprem felaketine karşı alınan kararların ilkinin, Başbakan’ın öncülüğünde çalışacak Deprem Denetim Komitesinin kurulması olduğu ve bu komitenin 11 üyesinin, Başbakan dahil devlet yetkilileri, ilgili mühendis ve müteahhit odaların temsilcileri ve deprembilimcilerden oluşacağı kaydedildi.

10 MADDELİK KARAR

Bakanlar Kurulu’nun aldığı 10 maddelik kararlar arasında sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilerek kısa zamanda personel ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesinin kararlaştırdığı ifade edilen açıklamada, ülkedeki tüm okullar ve hastaneler ile kamuya ait binalarda ivedilikle depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasına karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda afetlere yönelik eğitimlerin artırılması ve çeşitlendirilmesini kararlaştıran KKTC Bakanlar Kurulu’nun, Deprem Yasal Süreç Takip Komitesi’nin kurulması için gerekli istişarelerin yapılması yönünde de karar aldığı belirtildi.

Kararlar arasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yaşamını yitiren KKTC’li öğrenciler için Gazimağusa kentinde yapılması planlanan “Şampiyon Melekler” adını taşıyacak spor salonu için yer tespiti çalışmalarına başlanması ile deprem sırasında Osmaniye kentinde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının kaldığı Uçar Otel ile ilgili yasal işlemlerin başlatılması da yer aldı. (AA)

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