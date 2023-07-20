Kan donduran görüntüler: Yüzlerce eylemci İsveç’in büyükelçiliğini bastı

Son dönemde Kuran yakma olaylarının yaşandığı İsveç'te dün yine benzer bir "eyleme" onay verilmesi Irak'ta bir infial yarattı.

Sozcu.com.tr

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İsveç’in Çarşamba günü yine bir Kuran-ı Kerim yakma olayına onay vermesi Irak’ta adeta bir infial yarattı…

İsveç’in Kuran-ı Kerim yakılmasına onay vermesinden saatler sonra yüzlerce eylemci, Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan eylemde göstericiler büyükelçiliği basarken, bina kompleksini ateşe verdi.

Son dönemde Kuran-ı Kerim yakma olaylarının giderek arttığı ve geçmişte Ankara’nın da büyük tepkisini çeken bu kışkırtıcı olayların ardından dün Stockholm polisi, Irak’ın İsveç Büyükelçiliği önünde kutsal kitabın yakılmasına izin vermişti.

DİPLOMATLAR GÜVENDE

İsveç Dışişleri Bakanlığı olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada büyükelçilikte görevli diplomatların güvende olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, büyükelçiliğe düzenlenen saldırı kınandı.

Iraklı yetkililerin binayı ve diplomatları korumak için yardım etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Iraklı Şii din insanı Mukteda es-Sadr tarafından eylem çağrısı yapıldı. Sadr tarafından sosyal medya platformları üzerinden ve diğer medya kuruluşları tarafından yapılan çağrının ardından yüzlerce eylemcinin sokağa döküldüğü belirtildi.

Irak çevik kuvveti tazyikli su ve coplarla göstericilere müdahale ederken, bazı göstericilerin ellerindeki Kuran-ı Kerim’i kaldırdığı ve bazılarının ise Sadr’ın posterini taşıdığı görüldü.

Birçok eylemci yüksek duvarları geçerken, binanın çatısında görüntülendi. Bazı video ve fotoğraflarda ise binadan dumanların yükseldiği görülüyor.

EYLEMCİLER KONUŞTU: SABAHA KADAR BEKLEYEMEDİK

Bazı eylemciler Fransız haber ajansı AFP’ye konuşarak baskının detaylarını paylaştı. Genç bir protestocu, “Sabaha kadar bekleyemedik ve şafak vakti içeri girdik, İsveç’in büyükelçiliğini ateşe verdik” dedi.

Fransız haber ajansına konuşan bir diğer eylemci ise, “Sadece sevgi ve inanç temelli olan Kuran’ın yakılmasına protesto etmek için harekete geçtik. İsveçli yetkililerin bu tür eylemleri sonlandırmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

ANKARA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son aylarda Kuran-ı Kerim yakma olaylarının giderek arttığı İsveç’in bu adımları Irak’ın yanı sıra Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’tan da büyük tepki çekmişti.

İsveç’in NATO üyeliğinin gündemde olduğu bir dönemde yaşanan Kuran-ı Kerim yakma olayları büyük tepki çekerken, ABD de bu olayı kınamıştı.

Geçen hafta Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kararı TBMM’nin vereceğini açıklamış ve İsveç’in NATO üyeliğine destek için daha fazla adım atması gerektiğini söylemişti.

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