Korkunç kaza: Liselileri taşıyan otobüsle kamyon çarpıştı

ABD'nin Ohio eyaletinde ölümlü kaza... Otoyolda bir okul otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu altı kişinin öldüğü ve 18 kişinin yaralandığı doğrulandı.

Sozcu.com.tr

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Ohio eyaletine ait Licking County’deki Interstate 70 West otoyolundaki bir alt geçit yakınında sabah saat 9’dan kısa bir süre önce meydana gelen kazada araçlar birbirine girdi.

Kazada ölenlerin hepsi Tuscarawas Vadisi Yerel Okullarında çalışıyordu veya okuyordu. Araçları Columbus’taki Ohio Okul Kurulları Birliği konferansına gidiyordu.

Üç öğrencinin adı yerel medyada John W. Mosley (18), Jeffrey D. Worrell (18) ve 15 yaşındaki Katelyn Owens olarak açıklandı. Aynı arabada bulunan üç yetişkinin de hepsinin okul personeli olduğu ve isimlerinin öğretmenler Dave Kennat (56), Shannon Wigfield (45) ve refakatçi Kristy Gaynor (39) olduğu bildirildi.

Licking İlçesi Acil Durum Yönetim Ajansı Müdürü Sean Grady, kiralık otobüsün doğu Ohio’daki bir okuldan öğrencileri taşıdığını ve toplam 57 kişinin bulunduğunu söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinden çekilen görüntülerde otobüsün arka kısmının tamamen alevler içinde kaldığı görülüyor.

Yaralanan 18 kişiden 15’inin çocuk olduğu düşünülürken, Tuscarawas Vadisi Yerel Okulları öğrenciler arasında “ciddi yaralanmalar” olabileceğini söyledi.

Olay yerine büyük bir acil servis müdahalesi yapılırken, iki araçtan yoğun duman bulutlarının yayıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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