Kosova’da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Kosova'nın başkenti Priştine'de temizlik işçilerinin maaşlarına zam talebiyle pazartesi başlattıkları grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

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Temizlik çalışanları, ortalama 330 avro olan maaşlarına en az 70 avro zam yapılmasını talep etti.

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin diğer birimleri tarafından çöplerin toplandığını belirtse de çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

Son olarak temizlik şirketinden yapılan açıklamada ise grev yapan işçilerin zam taleplerinin kabul edildiği ve durumun akşam saatlerinde normale döneceği belirtildi. (AA)

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