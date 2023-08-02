Putin, Türkiye’ye geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kremlin'den dikkat çekici bir açıklama gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin’den, bir süredir tartışma konusu olan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili kritik bir açıklama geldi…

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kremlin, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda gerçekleşen tahıl koridoru anlaşmasına geri dönülebileceğinin sinyalini verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerle yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Peskov, “Moskova, Rusya’nın endişelerine karşılık verilirse tahıl koridoru anlaşmasına geri dönebilir” dedi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda geçen yıl yapılan anlaşma birkaç kez uzatılmış fakat geçen ay Moskova anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi, Rusya’nın tahıl anlaşması görüşmelerine geri dönmek isteyebileceğine dair “işaretler” olduğunu söyledi ancak başka detay vermedi.

PUTIN TÜRKİYE’YE GELİYOR

İletişim Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, “barış köprüsü” olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Putinin Türkiyeye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusyanın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti, Rus turistlerin de Türkiyeye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘barış köprüsü’ olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Putin’in ziyaret tarihi henüz netleşmezken, Türkiye’ye gelmesi durumunda bu ziyaret 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna işgalinin ardından Putin’in bir NATO ülkesine yapacağı ilk ziyaret olacak.

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