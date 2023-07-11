Kremlin’den Türkiye’nin İsveç hamlesine tepki

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'un görüşmesi sonrasında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına Kremlin'den sert yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Bir yılı aşkın süredir devam eden İsveç’in NATO üyeliği karmaşasında dün kritik bir eşikten geçildi.

NATO Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Litvanya’da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Görüşme sonucunda Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğine onay verirken bu karar NATO bloğundan da olumlu karşılandı.

Fakat bugün Kremlin’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle NATO’ya girmek isteyen İsveç’in üyeliğine onay gelmesinden sonra Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün açıklamalarda bulundu.

Peskov, İsveç’in NATO üyesi olmasının Rusya’nın güvenliğine olumsuz etkisi olacağını söyledi. Peskov ayrıca, Moskova yönetiminin de Finlandiya’nın üyeliği sonrasında atılan adımların benzerlerinin atılacağını vurguladı.

Peskov, “Rusya ve Türkiye’nin bazı fikir ayrılıkları var fakat bazı ortak çıkarları da paylaşıyor. Rusya, Ankara ile ilişkilerini geliştirmek istiyor” yorumunu yaptı.

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