Krizde çarpıcı gelişme: ‘Ruslar ABD’nin düşen İHA’sını buldu’

Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya ve ABD güçleri arasında yaşanan ilk doğrudan temas olan İHA krizinde çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Rus basınına göre Rus güçleri Karadeniz’e düşen ABD İHA’sını buldu. Beyaz Saray, düşen MQ-9 insansız hava aracının “yanlış ellere geçmesini istemediklerini” söylemişti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve ABD'yi Karadeniz üzerinde karşı karşıya getiren insansız hava aracıyla ilgili Rus basınından çok önemli bir iddia geldi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD’ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. Olayı “çok tehlikeli ve profesyonellik dışı” olarak tanımlayan ABD, Rusya’nın Washington Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, olayda savaş uçağının ABD İHA'sına çarptığını reddederek İHA'nın “ani manevra” sonucu düştüğünü savunmuştu. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov da ABD İHA'sının Ukrayna ordusuna bilgi taşıma görevi yürüttüğünü öne sürmüştü.

ABD ‘YANLIŞ ELLERE GEÇMEMELİ’ DEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı, dün Rus savaş uçaklarının ABD ordusuna ait insansız hava aracının yanından geçtiğini ve araca hasar verdiğini gösteren bir videoyla Rusya'ya yanıt verdi.

Bu arada ABD ve Rusya’yı karşı karşıya getiren kriz sonrasında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, düşen MQ-9 insansız hava aracının “yanlış ellere geçmesini istemediklerini” söyledi.

Ukrayna savaşından bu yana Rusya ve ABD güçleri arasında yaşanan ilk doğrudan temas olan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Rus basınına göre Rusya, ABD'nin İHA'sını Karadeniz'de tespit etmeyi başardı.

Kırım'da yayın yapan ForPost gazetesinin Rus Dışişleri'nden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, MQ-9 Reaper İHA'sı denizin 900 metre derinliğinde bulundu. Bir sualtı robotu aracılığıyla tespit edilen İHA'nın çıkarılması için çalışmaların devam ettiği öne sürüldü.

İddiayla ilgili Rusya'dan resmi bir açıklama gelmedi.

RUSYA, ABD'NİN SIRLARINI ELE GEÇİREBİLİR Mİ?

ABD’li askeri yetkililer, Rusya’nın düşen İHA’yı ele geçirip ABD’nin askeri teknolojisiyle ilgili bilgilere ulaşabileceği uyarılarında bulunuyor. Bazı askeri yetkililerse İHA’da az sayıda veri olduğunu ve Rusya ele geçirse de bilgi sızıntısı riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal, Ukrayna işgali sonrasında Türkiye'nin Boğazları savaş gemilerine kapattığını ve Karadeniz'de ABD gemisi bulunmadığını hatırlatarak bu nedenle düşen İHA'yı bulmanın zor olacağını aktarmıştı.

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