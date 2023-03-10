Kuzey Kore’den tatbikat: Kızıyla füze atışını takip etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore'ye karşı yapılan topçu atış tatbikatını kızı Kim Ju Ae ile takip etti.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore ordusu, Kore Yarımadası’nda ABD ve Güney Kore’nin tatbikatlarına karşı yeni bir tatbikat yaptı.

Kuzey Kore’de sahil bölgesine doğru gerçekleştirilen topçu atış tatbikatına kızıyla katılan Kim, orduya “düşmanın savaş hazırlıklarına karşı hazır olmaları” çağrısı yaptı.

Kim, sınır birliklerinin kendilerine verilecek stratejik görevleri başarıyla yerine getirebilmeleri ve savaş halinde üstünlüğü ele geçirmeleri için ilgili yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin resmi gazetesi Rodong Sinmun’de yayımlanan fotoğraflarda tatbikatta en az 6 topçu atışının yapıldığı görülüyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, tatbikata dair yaptığı açıklamada, Kuzey tarafını “pervasız” provokasyonlarla gerilimi tırmandırmamaya çağırdı.

Kuzey Kore liderinin kızı Kim Ju Ae, Kasım 2022’den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı.

2023’TE FÜZE DENEMELERİ ARTTI

Kuzey Kore’nin geçen yıl yaptığı füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikatı, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltmişti.

Çeşitli tip ve menzillerde 90’ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022’de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023’ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore’nin son haftalarda artan füze denemelerine karşılık Güney Kore, ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.

Kuzey Kore, 24 Şubat’ta ABD’nin Kore Yarımadası’ndaki “düşmanca faaliyetlerini” sürdürmesini “savaş ilanı” sayacağını duyurmuştu. (AA)

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