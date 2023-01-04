Macaristan 269 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişini engelledi

Macaristan Başbakanı'nın İç Güvenlik Başdanışmanı György Bakondi, 2022'de ülkeye girmek isteyen 269 bin 254 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerince engellendiğini duyurdu.

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György Bakondi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan’a girmek isteyen ve engellenen düzensiz göçmen sayısının sürekli arttığını, bu rakamın 2021’de 122 bin 239 iken, 2022’de 269 bin 254’e yükseldiğini söyledi.

Ülkede, 2021’de 1277 insan kaçakçısının yakalandığını, 2022’de ise bu rakamın 1924’e yükseldiğini kaydeden Bakondi, halihazırda Macaristan’daki cezaevlerinde 2 bin 500 insan kaçakçısının bulunduğunu aktardı.

Macaristan-Sırbistan sınırının korunmasında yabancı ülke polislerinin de görev yaptığını belirten Bakondi, sınırda 237 Çekya, 70 Avusturya, 50 Türk ve 39 Slovak polisinin Macar güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Bakondi, Balkan rotasından Macaristan sınırına gelen düzensiz göçmenlerin büyük bölümünü Afganistan, Suriye, Pakistan, Fas ve Hindistan vatandaşlarının oluşturduğunu ifade etti.

Geçen yıl Ukrayna’dan Macaristan’a 1 milyon 25 bin 667 kişinin geldiğini belirten Bakondi, toplamda 210 kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Bakondi ayrıca, Hırvatistan’ın Şengen bölgesine dahil olması nedeniyle Macaristan-Hırvatistan sınırında görev yapan sınır güvenlik güçlerinin Macaristan-Sırbistan sınırına kaydırıldığını sözlerine ekledi.

MACARİSTAN’IN DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor. (AA)