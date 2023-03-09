Abone Ol

Meksika’da kadın cinayetleri protesto edildi

Meksika'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bir araya gelen çoğunluğu kadın binlerce kişi kadın cinayetlerini protesto etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Meksika’da kadın cinayetleri protesto edildi

Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’ın bulunduğu meydanda toplanan kalabalık gruplar güvenlik güçleriyle yer yer gerginlik yaşadı.

Bir grubun hükümet sarayı camlarını ateşe vermesi üzerine harekete geçen polis, gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlilerinin yangını söndürdüğü, herhangi bir yaralanma hadisesinin yaşanmadığı bildirildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüş yapan gruplar, kadına yönelik şiddeti protesto ederek kadın haklarının savunulması çağrısında bulundu.


Ciudad Juarez kentinde bir grup kadın, son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri ve insan ticareti nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteri düzenledi.

Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentinde de gösteriler yapıldı.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor. (AA)

Kadına şiddet mağdurlarına destek için sanat etkinliğiİlginizi ÇekebilirKadına şiddet mağdurlarına destek için sanat etkinliğiKadına şiddet eylemlerinde 118 kadın gözaltına alındıİlginizi ÇekebilirKadına şiddet eylemlerinde 118 kadın gözaltına alındıFransa siyasetinde 'kadına şiddet' tartışması büyüyorİlginizi ÇekebilirFransa siyasetinde 'kadına şiddet' tartışması büyüyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam