Meksika’dan Proteo’ya duygusal veda: Teşekkürler şampiyon

Meksika Savunma Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kurtarma çalışması sırasında hayatını kaybeden arama köpeği Proteo'nun anısına video paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Meksika Savunma Bakanlığı, arama kurtarma ekipleriyle birlikte Türkiye’nin deprem felaketinden etkilenen bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ve bu sırada yaşama veda eden arama kurtarma köpeği Proteo’nun görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

Kentsel arama kurtarma yapmak üzere yetiştirilen Meksika Savunma Bakanlığına bağlı ekiplerin arama kurtarma köpeklerinden Proteo, Türkiye’deki görevi sırasında yaşama veda etmişti. Hem Meksika hem de Türkiye’de halkın sevgisini kazanan Proteo’nun ardından Meksika Savunma Bakanlığı, köpeğin eski görüntülerinden bir derleme videoyu “Çok teşekkür ederiz şampiyon! Görevini tamamladın Proteo” mesajıyla birlikte paylaştı.

Türkiye’de ara vermeden çalışan Meksikalı ekipler, dün itibariyle ülkelerine dönmüş ve havalimanında Proteo için tören yapılmıştı.

Bu arada Meksika arama kurtarma ekibiyle birlikte Türkiye’deki deprem bölgelerine giden Meksika Kızılhaç’ına bağlı arama kurtarma ekiplerine ve köpeklerine dün teşekkür madalyası verildi. (DHA)

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