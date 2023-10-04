Metroda şok görüntüler… ‘Ahlak polisi’ iddiası ortalığı karıştırdı

İran'ın başkenti Tahran'da metroda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki bir kızın "ahlak polisi tarafından darbedildiği" öne sürülüyor.

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İran’da Armita Geravend adlı genç kız, 1 Ekim’de sabah saatlerinde Tahran’daki Şuheda Meydanı durağında metroya bindikten sonra tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık geçirdi ve kafasını vagonun yan tarafına çarptı. Olayın ardından Fecr Hastanesine kaldırılan Armita’nın durumunun kritik olduğu belirtildi.

IRNA tarafından yayınlanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, metro istasyonunda bir genç kızın, bir grup tarafından trenden indirildiği ve bilinci kapalı şekilde hareketsiz durduğu görüldü.

Yayınlanan metrodaki güvenlik kamerası görüntülerinde trenin içinden herhangi bir görüntü yer almıyor. Genç kızın başörtüsü takıp takmadığı da görüntülerin kalitesi nedeniyle belli olmuyor.

Muhalif kaynaklar ise ülke gündemine oturan olayda, genç kızın zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için fiziksel saldırıya uğradığını ve bu sırada bilincini kaybettiğini öne sürüyor.

AİLE KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bunun ardından IRNA olayla ilgili Armita’nın ailesiyle yaptığı röportajı yayınladı. Röportajda aile, kızlarının saldırıya uğradığına dair iddiaları reddetti.

Armita’nın annesi Şehin Ahmedi Geravend, “Kızım, Şuheda Metrosu’ndan okula gitmek için arkadaşlarıyla randevu almış, tren istasyonuna girdikten sonra tansiyonu düşmüş ve bu sırada dengesini kaybederek kafasını vagonun kenarına çarpmış. Tüm görüntüleri inceledik, olay bir kazaydı. İnsanlardan kızımızın sağlığı için dua etmesini istiyoruz.” dedi.

Baba Ahmed Geravend ise “Olayın kaza olduğu bizim için kanıtlandı. Metronun varış anından trene binme anına kadar olan fotoğraf ve videoları gördük.” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Öte yandan İran’da yayın yapan Şark gazetesi, 2 Ekim’de Fecr Hastanesini ziyaret eden muhabiri Meryem Lütfi’nin gözaltına alındığını ve birkaç saat sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Tahran’da 13 Eylül 2022’de “ahlak polisi” olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin yaşamını yitirmesi, ülke genelinde uzun süreli protesto gösterilerine yol açmıştı. (AA)