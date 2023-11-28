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NATO’dan Türkiye ve Macaristan açıklaması

İsveç'in NATO üyeliği halen onaylanmazken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:20 - 28 Kasım 2023 Güncellenme:
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NATO’dan Türkiye ve Macaristan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan’ın daha fazla gecikmeden İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunu onaylamasını beklediğini belirtti.

Macaristan’ın index.hu isimli internet sitesinde söyleşisi yayımlanan Stoltenberg, onayın tam olarak ne zaman verileceği konusunda tahminde bulunmadı ancak Macar hükümetinin İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunu onaylayan son ülke olmayacağını defalarca ifade ettiğini ve Macaristan’ın bu sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti.

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