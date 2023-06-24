Nereden çıktı bu Wagner?

Rusya'da isyan başlatan ve paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu, sekiz yılı aşkın bir süredir Ukrayna, Suriye ve bazı Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Başındaki isim Rusya'da 'Putin'in aşçısı' olarak tanınıyor.

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Rus paralı asker şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya meydan okuması bir anda gözlerin bu şirkete çevrilmesine neden oldu.

Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) “silahlı isyan” suçlamasıyla ceza davası açtı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı.

YÜKSEK MAAŞ

2014’te kurulan ve 2015-2016’da giderek daha aktif hale gelen Rus paralı asker şirketi Wagner, Ukrayna’nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılara yardım etmek için kuruldu.

Libya’daki çatışmalarda kritik bir rol alan Rus grup Wagner’in ismi ilk olarak Suriye İç Savaşı’nda duyulmaya başladı.

Rejim güçlerinin yanında savaşan Wagner, Ukrayna’da da ayrılıkçılara destek verdi.

Wagner 2019 yılında Venezuela’da Başkan Nicolas Maduro’nun yanında çatışmalara katıldı.

Bugüne kadar Sudan, Suriye, Libya ve Afrika kıtasında tespit edilen Wagner paralı askerlerinin operasyonları hızla Doğu Avrupa’nın ötesine yayıldı.

Grubu cazip hale getiren yüksek maaş ve macera vaadi oldu.

KİM FİNANSE EDİYOR?

Ukrayna’daki savaştan önce Wagner’e katılanların çoğu, iyi maaşlı iş bulma şansının sınırlı olduğu küçük yerlerde yaşıyordu.

Wagner çalışanlarına ayda yaklaşık 1500 dolar ödüyor. Cepheye gittiklerinde bu ücret 2 bin dolara kadar çıkıyor.

Rusya’nın askeri istihbarat teşkilatı GRU’nun Wagner Grubu’nu gizlice finanse ettiği ve denetlediği öne sürülüyor.

Yaklaşık 25 bin çalışanı olan Wagner’in başındaki isim Rusya’da ‘Putin’in aşçısı’ olarak biliniyor.

‘PUTİN’İN AŞÇISI’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın biri isim olan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin yemek servisi alanında aldığı devlet ihaleleri nedeniyle “Putin'in aşçısı” olarak anılıyordu.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında St Petersburg’da bir Wagner Merkezi açıldı. Merkez, okul çağındaki çocuklar ve gençler için “Rusya’nın savaşma kapasitesini artırmayı amaçlayan bilişim, medya ve temel askeri eğitim alanlarında” eğitim ve öğretim etkinlikleri düzenleyen ileri bir ofis kompleksiydi.

Yakın geçmişe dek Wagner’den pek bahsetmeyen resmi Rus haber ajansları, günde birkaç kez gruba atıfta bulunuyorlar ve mahkumların askere alınmasını konu alan haberler yapıyordu.

Rus devlet kanalı NTV, Wagner Grubu hakkında “dünyanın en deneyimli ordusu” olarak nitelendirdiği bir haber yayımlamştı.

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