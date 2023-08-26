Nijer’de orduya ‘askeri müdahaleye hazır olun’ emri

Darbe sonrası tansiyonun giderek yükseldiği Batı Afrika ülkesi Nijer'de orduya "ülkeye yönelik askeri müdahaleye hazır olun" çağrısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Nijer’de geçen ay yönetime el koyan cunta, askerlere “saldırıya en üst düzeyde hazır olma” uyarısı yaptı.

Reuters’ın ülkedeki savunma birimleri tarafından yayınlanan bir belgeye dayandırdığı habere göre, “ülkeye saldırı tehdidinin çok yüksek olduğu” belirtilerek orduya maksimum hazırlık çağrısı yapıldı. Belgede, “Ulusal topraklarımıza yönelik saldırı tehditleri giderek artıyor” denildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), daha önce Nijer’e askeri müdahaleye yeşil ışık yakmış, buna karşın diplomatik çabalara öncelik vermek üzere darbe liderleriyle görüşmelere başlamıştı.

Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos’ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. (AJANSLAR)

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