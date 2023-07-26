Abone Ol

Nijerya’da silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Nijerya’da silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaleti yerel güvenlik yetkilisi İsmail Magaji, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Dan Gulbi bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Magaji, saldırıda aralarında 7 askerin bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. (AA)

Nijerya'da silahlı saldırı: 22 ölüİlginizi ÇekebilirNijerya'da silahlı saldırı: 22 ölüNijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybettiİlginizi ÇekebilirNijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybettiNijerya'nın yeni lideri belli olduİlginizi ÇekebilirNijerya'nın yeni lideri belli oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam