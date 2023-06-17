Obama ve ailesi, Ege’de tatilde

ABD eski Başkanı Barack Obama eşi ve çocuklarının Ege’nin ortasındaki Paros ve Antiparos adalarında tatil yaptıkları ortaya çıktı. Obama ailesinin Yunanlı iş kadını ile evli Holywood yıldızı Tom Hanks’in konuğu olduğu ve tatilci giysileri içerisinde CIA ekibi tarafından korunduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan medyasının önde gelen kuruluşlarından Protothema okuyucularına bugün duyurduğu haberde, ABD eski Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ve yakınları ile birlikte Ege Denizi'ndeki Paros ve Antiparos adalarında tatil yaptığını duyurdu.

HOLYWOOD YILDIZININ EVİNDE KONAKLADI

Obama ailesinin geniş bir koruma ordusu ve lüks yatla çıktığı Ege tatilinde Yunanlı iş kadını Rita Wilson ile evli olan Holywood yıldızı Tom Hanks'in konuğu olduğu belirtildi.

30 CIA AJANI TARAFINDAN KORUNUYOR

Adadaki bir restoranda yemek yiyen Obama ailesinin, tatilci kılığına giren 30 CIA ajanı tarafından korunduğu öğrenilirken, Obama çiftinin ada ziyaretlerinin çok sıkı güvenlik ve gizlilik içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Paros Belediye Başkanı Markos Kovaios, Obama’nın adaya yaptığı gizli ziyaretle ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, “Barack ve Michelle Obama’nın ziyareti Paros’ta hepimiz için bir sevinç ve onurdur. Adamız en düşük profilli turistten Tom Hanks ve Barack Obama gibi en ünlü ziyaretçilere kadar herkes için unutulmaz anılar oluşturmak için güvenli ve ideal bir destinasyondur. Çok mutluyuz” dedi.

Obama çiftininin 20 Haziran’a kadar bölgedeki Paros, Antiparos ve Mikanos gibi adaları gezerek tatil yapacakları belirtildi.

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Obama dahil 500 ABD vatandaşına yaptırım kararı