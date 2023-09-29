Öğrenci servisi devrildi: Onlarca yaralı var
Öğrencileri taşıyan bir servis otobüsü korkunç bir kaza yaptı.
İngiltere’nin kuzeybatısındaki Merseyside’da, öğrencileri taşıyan bir otobüs feci bir kaza yaparak devrildi…
M53 otobanında meydana gelen kazada 50 yolcunun yaralandığı ve bir kadının da ağır yaralı olarak hastaneye götürüldüğü duyuruldu.
West Kirby ve Calday Grange isimli liselerde okuyan öğrencileri taşıyan otobüs, Merseyside yakınlarında bir otomobille çarpıştı ve devrildi. Görgü tanıkları bazı çocukların arka kapıdan pencereden kaçabildiğini söylerken bazı öğrencilerin ise aracın içinde mahsur kaldığı öğrenildi.
Devrilen araçtaki yolculara yardım etmek için ilk yardım ekipleri bölgeye giderken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.