Abone Ol

Öğrenci servisi devrildi: Onlarca yaralı var

Öğrencileri taşıyan bir servis otobüsü korkunç bir kaza yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:39 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Öğrenci servisi devrildi: Onlarca yaralı var

İngiltere’nin kuzeybatısındaki Merseyside’da, öğrencileri taşıyan bir otobüs feci bir kaza yaparak devrildi…

M53 otobanında meydana gelen kazada 50 yolcunun yaralandığı ve bir kadının da ağır yaralı olarak hastaneye götürüldüğü duyuruldu.

West Kirby ve Calday Grange isimli liselerde okuyan öğrencileri taşıyan otobüs, Merseyside yakınlarında bir otomobille çarpıştı ve devrildi. Görgü tanıkları bazı çocukların arka kapıdan pencereden kaçabildiğini söylerken bazı öğrencilerin ise aracın içinde mahsur kaldığı öğrenildi.

Devrilen araçtaki yolculara yardım etmek için ilk yardım ekipleri bölgeye giderken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Russell Brand hakkındaki skandal iddialara bir yenisi daha eklendi... Adım adım takip etmişİlginizi ÇekebilirRussell Brand hakkındaki skandal iddialara bir yenisi daha eklendi... Adım adım takip etmişÜnlü fast food zincirinde rezalet: Çöpten çıkardığı kızarmış patatesi satmışİlginizi ÇekebilirÜnlü fast food zincirinde rezalet: Çöpten çıkardığı kızarmış patatesi satmışUçakta rezalet: Birinci sınıfta yüksek sesle yetişkin film izlediİlginizi ÇekebilirUçakta rezalet: Birinci sınıfta yüksek sesle yetişkin film izledi
kaza öğrenci
X Reklam