Papa’dan rahiplere cinsel ilişki yasağının kaldırılmasına yeşil ışık

Papa Francis, Katolik Kilisesi mensuplarına yönelik 1000 yıllık “cinsel ilişki” yasağının gözden geçirilmesine yeşil ışık yaktı.

Sozcu.com.tr

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, rahiplere yönelik 1000 yıllık “cinsel ilişki” yasağının “geçici” olduğu yönündeki açıklamasıyla gündem oldu.

10 yıldır sürdürdüğü papalık görevinde ılımlı açıklamalarıyla Kilise'deki muhafazakarların tepkisini çeken Arjantinli Papa, Katolik Kilisesi'nde yüzyıllardır uygulanan “cinsel ilişki” yasağıyla ilgili konuştu.

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle istifa edeceği söylentilerine konu olan 86 yaşındaki Papa, gelecekte Katolik rahiplere yönelik evlenme ve cinsel ilişki yasağının kaldırılabileceğini ifade etti. Bir rahibin evlenmesinin dine aykırı olmadığını söyleyen Papa, Arjantin basınına verdiği röportajda, “Bu sonsuz bir rahiplik emri değil ama yine de dini nedenlerle evlenmemek bir disiplindir” dedi.

Papa, 2019'da rahiplere evlilik izni verilmesi çağrılarına karşı çıkmıştı.

Katolik Kilisesi, 11. yüzyılda mali nedenlerle rahiplerin evlenmesini yasaklamıştı. Kilise, bekar rahiplerin çocuk sahibi olamayacakları için varlıklarını dini kurumlara bağışlaması için bu yönde adım atmıştı.

Kilise'de 1000 yıllık yasağın kaldırılması çağrıları son dönemde yükseliyor.

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