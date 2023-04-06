Paris’te grevdeki çalışanlar belediyenin önüne fare ölüleri yığdı

Fransa'nın başkenti Paris'te grevdeki kanalizasyon işçileri, çalışma şartlarının zorluğuna ve maaşlarının azlığına dikkati çekmek için beraberinde getirdikleri ölü fareleri Büyükşehir Belediyesi'nin önüne yığdı.

Sozcu.com.tr

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Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Belediyesi’nin farelerle mücadele eden kanalizasyon çalışanları, mesleklerinin daha iyi bir statüye konumlandırılması talebiyle greve gitti.

Çalışma şartlarının zorluğu ve maaşların yetersizliğine dikkat çekmek için çalışanlar beraberlerinde getirdikleri ölü fareleri kent belediyesinin önüne attı.

“Daha fazla personel ve finansal kaynak istiyoruz. 10 yılda 60 arkadaşımızı kaybettiğimiz bir sektördeyiz” diyen çalışanlar, belediye yetkililerine seslerini duyurmak istedi. Kalabalık, protestolarda ısrar edince belediye yetkilisi Anne Souyris tarafından kabul edildi.

Fransız kanalı BFMTV’ye açıklama yapan Souyris, çöp toplayıcıları ve kanalizasyon çalışanlarının onları daha iyi koruyan bir yönetmeliğe ihtiyaç duyduklarının farkında olduklarını söyledi.

Souyris, grev hakkında önceden bilgisinin olmadığını, aksi takdirde işin bu raddeye gelmeden çözülmesi için çalışacağını ifade etti.

Emeklilik karşıtı reforma tepkiler nedeniyle temizlik çalışanlarının mart ortasında greve gitmesiyle Paris’te binlerce ton çöp yığını oluşmuştu. Başkentte, birçok semtte cadde ve sokaklarda çöplerin uzun süre toplanmaması nedeniyle fareler cirit atmaya başlamıştı.

Grevlerine kısa süreliğine ara veren çöp toplayıcıları 13 Nisan’dan itibaren Paris’te süresiz grev başlatacaklarını duyurmuştu. (AA)

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