Pazar yerine kanlı saldırı: En az 43 ölü

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, başkent Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan hava saldırısıyla yeni bir boyut kazandı.

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Sudan Doktorlar Sendikası’nın yaptığı açıklamaya göre, Goro pazarına yapılan hava saldırısında 43 kişi hayatını kaybetti, en az 55 kişi yaralandı.

Sudan ordusu, saldırıyı HDK’nin yaptığını iddia ederken, HDK ise orduyu sorumlu tuttu.

ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, 6 Eylül’de ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın HDK’yi feshetme kararının ardından başlamıştı.

Bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu isteyen ordu, HDK’nin sivil hükümetten sonra yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

4,3 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU



15 Nisan sabahı başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşen gerginlik, Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde şiddetli çatışmalara yol açtı.

Çatışmalar sırasında çoğu sivil olmak üzere 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler, Sudan’daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi. (AA)

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