Polis baskınında ortaya çıktı: Para karşılığı kurbağa satıyorlarmış

İspanya'da yapılan bir polis baskını güvenlik güçlerini şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın Yecla kentinde yapılan polis baskınında iki “şaman” kıskıvrak yakalandı. İngiliz vatandaşı olduğu öğrenilen 47 yaşındaki adam ve 52 yaşındaki kadın gözaltına alınırken baskın sırasında evden çıkanlar ise İspanyol ve İngiliz kamuoyunun gündemine oturdu.

Çiftin kendilerini “şaman” olarak tanıttığı ve müşterilerine para karşılığında uyuşturucu madde verdiği öğrenilirken evden, “morfinden 40 kat daha güçlü kurbağa suyu” çıktı. Halüsinasyon görmeye sebebiyet veren bu madde ile birlikte kenevir, uyuşturucu özelliği olan gıda ve diğer içecekler de ele geçirildi.

Çiftin müşterilerine bu maddeleri “transa girmeleri” için verdikleri de belirtildi. İspanyol polisi, “Sözde şamanların 7 müşterisine uyuşturucu verdiği sırada yapılan operasyonda hepsi gözaltına alındı” denildi. Çiftin seans başına 80 euro kazandığı da belirtildi.

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