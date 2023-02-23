Polonya ve Rusya arasında casus krizi

Polonyalı yetkililer perşembe günü yaptıkları açıklamada, uzun yıllardır Polonya'da yaşayan ve ticari faaliyetlerde bulunan bir Rus vatandaşının 2015 ile Nisan 2022 arasında Rusya adına casusluk yapmakla suçlandığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ın haberine göre; casuslukla suçlanan şahıs, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO birliklerinin askeri hazırlığına ilişkin bilgi topladığı ve daha sonra Rus İstihbarat Servisi’ne ilettiğine dair kanıtlar üzerine nisan ayında tutuklandı.

Gdansk Bölge Savcılığı sözcüsü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta şüpheli hakkında Gdansk Bölge Mahkemesi’ne bir iddianame sunulduğunu söyledi:

“Şüphelinin casusluk faaliyeti, Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin keşif görevlerini yürüttüğü Polonya’nın kuzeydoğu kesiminde bulunan askeri birliklere odaklandı.”

Ayrıca şahısla ilgili yolsuzluk suçları da ortaya çıktı.

Davanın, Rusya ve Beyaz Rusya istihbarat servislerinin Polonya Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak, savcıların şu anda yürüttüğü birkaç davadan biri olduğu söylendi.

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