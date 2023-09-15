Abone Ol

Popüler dergi Time Out’tan skandal: Türkiye’nin resmi dilini Arapça yapmışlar

İngiltere merkezli ünlü 'Time Out' dergisinin, Körfez ülkelerinde satılan sayısında, Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri arasında gösterildiği ve dilinin Arapça olduğu bilgisinin verildiği ortaya çıktı.

Batuhan SERİM
Yayınlanma: 09:19 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Popüler dergi Time Out’tan skandal: Türkiye’nin resmi dilini Arapça yapmışlar

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out; Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Körfez İşbirliği Ülkeleri’ne özel 2023/24 tarihli yıllık ve ‘Kısa Seyahatler’ (Short Escapes) konulu sayısında Türkiye’ye de yer verdi.

Arap ülkeleri için hazırlanan dergideki skandaldan sonra Time Out dergisinden yetkililer kuru bir özür dilemekle yetindi.

Umman’da yaşayan bir Türk vatandaşı, market alışverişinde aldığı dergiyi evde incelerken şoke oldu. Dergide Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleri arasında yer aldığı ve konuşulan dilin Arapça olduğu bilgisinin verildiğini gördü.

Dergide Türkiye ve İstanbul tanıtılırken hazırlanan, “Kısa bilgiler” kutucuğunda Türkiye’nin resmi dili “Arapça” olarak gösterildi.

Durumu fark eden bir vatandaş, derginin yetkililerine durumu belirttiğini ve dergi yönetimi tarafından özür dilendiğini söyledi. Yetkililer, hatalı sayının toplatılacağına dair bir bilgi vermezken, sonraki sayılarda bu hatanın yapılmayacağını söylemekle yetindi.

Finlandiya'da kriz çıkaran kareler: Başbakanın koltuğuna oturacak siyasetçiden skandal pozlarİlginizi ÇekebilirFinlandiya'da kriz çıkaran kareler: Başbakanın koltuğuna oturacak siyasetçiden skandal pozlarGoogle rezaleti: Yapay zekası köleliğin faydalarını açıkladıİlginizi ÇekebilirGoogle rezaleti: Yapay zekası köleliğin faydalarını açıkladıÜniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çektiİlginizi ÇekebilirÜniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti
Arapça Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere istanbul Katar Kuveyt Orta Doğu Sanat Suudi Arabistan Türkiye Umman
X Reklam