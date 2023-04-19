Portekiz’de ötenazinin yasallaşması 4. kez veto edildi

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ötenazinin yasallaşmasıyla ilgili yasal düzenlemeyi 4. kez veto etti.

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Katolik dindar biri olduğu bilinen Cumhurbaşkanı De Sousa, sonuncusu 31 Mart’ta olmak üzere son 5 yılda dört kez Portekiz meclisinde kabul edilen ötenazi yasasını bir kez daha onaylamadı.

Ötenazi yasasını bu kez Anayasa Mahkemesi’ne taşımadan direkt meclise geri gönderen De Sousa, “metindeki bazı maddelere açıklık getirilmesini” istedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgilere göre, konunun çok hassas olduğunu vurgulayan De Sousa’nın sadece hastanın fiziksel yetersizliği durumunda uygulanmasına izin verilen ötenaziyle ilgili yapılan yasal düzenlemede, sorumlu yetkili tanımında netlik istediği bildirildi.

74 yaşındaki Portekiz Cumhurbaşkanı, ötenazinin uygulanması sırasında tıbbi gözetimi kimin garanti edeceği ve fiziksel yetersizliği kimin tanımlayacağına açıklık getirilmesini talep etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sosyalist Parti’nin tek başına iktidarda olduğu Portekiz’de ötenazi yasası, mecliste son kez 31 Mart’ta, sadece sol ve komünist partilerin oylarıyla kabul edilmişti.

Yasada tıbbi yardımlı ölüm olarak tanımlanan ötenazi, kişinin kendi kaderini tayin etmesinde temel hak olarak belirtilerek, sadece fiziksel yetersizliği olan, ciddi ve tedavi edilemez hastalık ile ciddi yaralanma durumlarında acı çeken kişilere uygulanmasına izin veriliyor.

Ötenazi talep eden kişinin en az iki ay zorunlu psikolojik tedavi süreci izlemesi ve sonrasında yeniden onay vermesi gerekiyor. (AA)

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