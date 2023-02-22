Prens Harry-Meghan Markle çiftinden South Park açıklaması
İngiltere Kraliyet ailesine adeta savaş açan Prens Harry-Meghan Markle çifti, ünlü çizgi dizi South Park'a dava açacakları iddiasına yanıt verdi.
İngiltere Kraliyet ailesiyle yaşadıkları gerilimle gündemden düşmeyen Prens Harry-Meghan Markle çifti, ünlü televizyon dizisi South Park’a dava açacakları iddiasını yalanladı.
Dünyaca ünlü çizgi dizi South Park, tartışmaların odağındaki çiftle dalga geçen bir bölüm yayınlamıştı. İngiliz basını, ünlü dizinin kendilerini yerden yere vurmasından ve “sürekli ilgi çekmeye çalışmakla” eleştirmesinden dolayı çiftin çok üzgün olduğunu aktarmıştı.
Sussex çiftinin South Park'a dava açmaya hazırlandığı da öne sürülmüştü. People dergisine konuşan çift iddiayı reddederek “Bunlar tamamen saçma haberler” dedi.