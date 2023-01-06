Prens Harry’nin anı kitabından bomba etkisi yaratan ifşalar

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak oyuncu eşi Meghan Markle ile beraber ABD’ye yerleşen ve ailesine yönelik suçlamalarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry, 10 Ocak’ta yayınlanacak anı kitabındaki ifşalarıyla şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz Kraliyet ailesine, babası Kral 3. Charles ve abisi Prens William'la gelgitli ilişkisine dair çarpıcı açıklamalar yapan Prens Harry'nin 10 Ocak’ta yayınlanacak anı kitabından sızan bilgiler gündeme bomba gibi düştü.

Prens Harry'nin Spare isimli anı kitabında öne çıkan, Kraliyet sırlarından cinsel hayata kadar en çarpıcı detaylar şöyle:

Eşinin filmindeki cinsel ilişki sahneleri canını sıkmış

Prens Harry, ilk beraber olmaya başladıkları 2016'da Meghan Markle'ın filmindeki cinsel ilişki sahnelerinden rahatsız olduğunu anlattı.

Markle'ın ismini Google'da aratıp Suits dizisindeki sevişme sahnelerini görünce bundan pişmanlık duyduğunu yazan Harry, “o sahneleri beyninden kazımak için neredeyse elektroşok terapisine ihtiyaç duyduğunu” belirterek espri yaptı.



‘Babama Camilla'yla evlenmemesi için yalvardık'

Prens, abisi William'la beraber, babası Charles'a üvey anneleri Camilla'yla evlenmemesi için yalvardıklarını, ama babalarının bu isteğe kayıtsız kaldığını belirtti. Harry, abisi William'ın babasının yasak ilişkisi konusunda sessiz kalmaktan pişman olduğunu da öne sürdü.

‘Babam annemin ölümünde bana sarılmadı'

Annesi Prenses Diana'nın öldüğü dönemde henüz 12 yaşında olan Harry, babasının ölüm haberini verirken inanılmaz soğuk konuştuğunu ve kendisine sarılmaktan bile kaçındığını anlattı. Prens, abisiyle beraber annelerinin ölümüne dair soruşturmanın yeniden açılamasını talep etmeyi planladıklarını ama saray yetkililerinin buna izin vermediğini kaydetti.

Prens Harry, doğumunun ardından babasının annesi Diana'ya “Harika. Bana bir varis ve yedek varis verdin. Artık benim işim bitti” dediğini de öne sürdü.

‘Abim beni dövdü'

Prens Harry, arasının açık olduğu abisi Prens William'ın kendisini dövdüğünü de söyledi. 2019 yılında Londra'daki evinde William'ın Meghan hakkında, “zor”, “kaba” ve “ömür törpüsü” dediğini ve kısa bir süre sonra ikisi arasındaki tartışmanın büyüdüğünü kaydeden Harry, “Beni gömleğimden çekip yere itti ve kolyemi kopardı” dedi.

‘17 yaşında bekaretimi kaybettim'

Prens Harry, 17 yaşında bir pub'ın arkasında kendisinden ileri yaşta bir kadınla cinsel ilişkiye girerek bekaretini kaybettiğini itiraf etti. Prens, kadının kendisini yere yatırdığını ve bunun utanç verici bir deneyim olduğunu ifade etti.

‘Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm'

Harry'nin Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını yazması, kitabın en tartışmalı bölümlerinden biri oldu. 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 Taliban üyesini öldürdüğünü yazan Prens'in “Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da” ifadesini kullanması eleştirilere yol açtı.

Babasının taç giyme törenine katılacak mı?

Prens Harry, babası Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmak istediği sinyalini vererek “O süreçte arada birçok şey olabilir ama kapı hep açık. Top sarayda” dedi.

Nazi kostümü tartışması

Prens Harry, 2005'te Nazi kostümü giymesi fikrinin abisi William ve eşi Kate'ten çıktığını, kendisini bu konuda cesaretlendirdiklerini anlattı.

İlginizi Çekebilir Prens Harry: 25 kişiyi öldürdüm