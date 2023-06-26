Prigojin açıkladı: Wagner’e son veriyoruz

Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin, 1 Temmuz itibariyle misyonerlerin sözleşmesinin sona ereceğini ve varlıklarına son vereceklerini duyurdu.

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Rusya’da Vladimir Putin iktidarına meydan okuduktan saatler sonra sağlanan anlaşmayla savaşçılarını geri çeken paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

“VARLIĞINA SON VERİYORUZ”

Prigojin, “Wagner'e bağlı savaşçılardan hiç kimse Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Yok olmamak için adalet yürüyüşü başlattık, onlar bize füzeyle saldırdı. Ölümlerden dolayı üzgünüz. Hedefimiz Putin’i devirmek değildi. Ukrayna’da hata yapanların hesap vermesini istiyoruz. 1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek” dedi.

HERKESİ YOK EDECEĞİZ DİYORDU

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, iki gün önce Telegram'da yayımlanan şu ses kaydıyla isyan başlatmıştı:

“Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov’a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz.”

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