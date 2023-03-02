Putin’in gizli aşkı: Çocuklarını doğuran doktor şüpheli bir şekilde öldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in herkesten sakladığı jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'dan olan çocuklarını doğuran doktor ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın 63 yaşındaki devlet başkanı Vladimir Putin’in gizlice aşk yaşadığı iddia edilen 39 yaşındaki Alina Kabaeva ile ilgili yeni ifşalar gelirken dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Dün muhalif Rus medyasında Kabaeva için Putin’in çok lüks bir ev satın aldığı iddiasından sonra gelen gelişme uluslararası kamuoyunda gündem oldu. 63 yaşındaki doktor Natalia Thiebaud Kondratieva’nın Putin ve Kabaeva’nın herkesten sakladıkları çocuklarının doğumuna yardım ettiği belirtildi.

İsviçre’de yaşayan Kondratieva ile ilgili bilgilerin ifşa olmasından sonra ise, Rusya’ya giderek doğuma giren kadının kısa bir süre yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Haberlerin ortaya çıkmasından 4 gün önce Dr. Kondratieva’nın yaşamını yitirdiğini aktaran muhalif basın, bu ölüm şüpheli olduğunu yazdı.

Dr. Kondratieva’nın İsviçre’de yaşamını yitirdiği belirtilirken, “Ölüm sebebi açıklanmadı. Yaşamını yitirdikten sonra krematoryumda yakıldı” denildi. Rus muhalif medyası Proekt, “Doktor, Kabaeva’nın Putin’den olan iki çocuğunu 2015 ve 2019’da doğurmasında yardımcı oldu” ifadesine yer verdi.

Proekt’teki haberde, “Moskova’ya giden İsviçreli doktorlar nasıl VIP gibi gezdiler. Cevabı basit, bu kadınlar Rusya lideri için önemliydi. Bu kadınlar Kabaeva’nın ebeleri ve doktorlarıydı” denildi.

İlginizi Çekebilir Muhalif siteden çok konuşulacak iddia: Putin sevgilisine 'Rusya'nın en büyük evini' aldı