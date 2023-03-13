Reuters: Anketler Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun gerisinde olduğunu gösteriyor

Türkiye'de Altılı Masa'nın adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu lanse etmesinden sonra seçim atmosferine girildi... İngiliz haber ajansı Reuters ise, "Anketler, Erdoğan'ın muhalefet karşısında yüzde 10'dan daha fazla geride kaldığını gösteriyor" başlığıyla kapsamlı bir haber yayınladı.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seçim atmosferine girmeye başladı… Geçen hafta Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı için aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesinden sonra uluslararası kamuoyunun gözü Türkiye’ye çevrildi…

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye’deki son durum ile ilgili dikkat çekici bir habere imza attı. Haber ajansı, “Mayıs ayındaki seçimlerden önce anketler, Erdoğan’ın rakibinin yüzde 10’dan fazla puan gerisinde olduğunu gösteriyor” başlığıyla hazırladığı haberde, “Anketlerde Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde de AKP ve müttefiklerinin en az 6 puan önünde olduğunu gösteriyor. HDP’nin de yüzde 10’un üzerine rahatlıkla çıkabildiği görülüyor” ifadesi kullanıldı.

Haberde, “Son 20 yılın en büyük rekabetiyle yüz yüze gelen Erdoğan’a desteğin AKP’nin daha önce güçlü olduğu bölgelerdekilerin de yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. Seçimler sadece kimin ülkeyi yöneteceğinin değil, nasıl yönetileceğinin de karar verilmesi anlamına geliyor” denildi.

SİYASİ RİSK DANIŞMANI AÇIKLADI

Reuters’a konuşan siyasi risk danışmanı Wolfango Piccoli, Millet İttifakı’nın seçmen karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini ve seçmene yönelik planlarla momentumu korumaları gerektiğini söyledi. Piccoli, “Sadece her şeyden Erdoğan’ı sorumlu tutmak yanlış olur. Önceki seçimler Erdoğan’ın iyi bir seçim kampanyacısı olduğunu gösteriyor fakat son açıklamalar, desteğin azaldığını ve seçmenle bağ kurma yeteneğini yitirdiğini gösteriyor” dedi.

Aksoy araştırma şirketinin yaptığı ankette Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55.6, Erdoğan’ın da yüzde 44.4 oy alacağını ortaya koyduğunu aktaran Reuters, Alf Araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55.1, Erdoğan’ın ise yüzde 44.9 oy alabileceğinin görüldüğü belirtildi.

“DEPREMİN AKP’YE ETKİSİ AZ OLDU”

Piar isimli araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 57.1 oy aldığı görülürken Erdoğan’a desteğin ise yüzde 42.9 olduğu belirtildi. ORC isimli şirketin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’na desteğin yüzde 56.8 ve Erdoğan’a desteğin de yüzde 43.2 olduğu belirtildi.

Reuters, anket sonuçlarına göre depremlerin AKP’ye desteğe ufak bir etkisi olduğunu belirtti.

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