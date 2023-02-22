Rus ordusu ve Wagner arasında kriz çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus paralı ordusu Wagner'in mühimmat temini sorunuyla ilgili açıklamalarını yalanladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner’in mühimmat teminiyle ilgili sorunların yaşandığı yönündeki açıklamalarının gerçeğe dayalı olmadığını bildirdi.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in, Ukrayna’da savaşan personeline mühimmat temini yapılmadığı yönündeki ifadelerinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, cephedeki askerlere gerekli malzemelerin sağlanmasına önem verildiği, Rus birliklerinin son 2 günde Bahmut’a doğru 2’den fazla kilometre ilerlediği ve bunun top, zırhlı araçlar ile diğer silahlarla mümkün olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Savaş uçakları, Artyomovsk (Bahmut) civarındaki zor hava koşullarına rağmen, son birkaç günde saldırılara destek vermek amacıyla 18 kez uçuş gerçekleştirdi. Bu nedenle taarruz birliklerinin adına mühimmat eksikliğiyle ilgili yapılan tüm açıklamalar kesinlikle gerçeğe dayalı değildir. 18 ile 20 Şubat arasında taarruz birliklerindeki gönüllülere 1660 çok namlulu roketatar, havan topu için gerekli 10 bin 171 mühimmat, tank için gerekli 980 mühimmat ulaştırıldı. Taarruz birliklerine mühimmat temini ile ilgili tüm talepler en kısa sürede yerine getiriliyor.”

‘MÜHİMMAT SORUNU ÇÖZÜLMÜYOR’

Öte yandan Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bakanlığın açıklamasından önce yaptığı açıklamada, Rusya’da mühimmatın yeterli sayıda üretildiğini ancak temini ile ilgili sorunların çözülmediğini belirtti.

Tüm düzeydeki askeri yetkililere bu konuda gerekli desteğin sağlandığına işaret eden Prigojin, şunları kaydetti:

“Bu sorunu tüm irtibatlarıma rağmen çözemiyorum. Her şey yerinde duruyor. Bu konuda herhangi bir karar alınmıyor. Mühimmat teminiyle ilgili limitlerin ve prosedürlerin ne şekilde ortaya çıktığını hiç kimse bilmiyor. Gerekli belgelerin imzalanmasıyla ilgili yolları hiç kimse bilmiyor. Herkes bana parmağı ile yukarıya işaret ederek, ‘Orası ile ilişkileriniz basit değil, bu nedenle üstlerinizden özür dilemeli ve itaat etmelisiniz ancak bu şekilde askerleriniz mühimmat elde edebilir.’ diyor. Kimden özür dilemeliyim? Kime itaat etmeliyim? Askerlerimin bugüne göre iki kat daha az ölmesi için 140 milyon Rus vatandaşı kimden özür dilemem gerektiğini söylesin lütfen.”

‘ARALARI AÇILDI’ İDDİASI

Rus basınında geçen hafta çıkan bir görüntüde, Wagner mensubu paralı askerler, kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini ileri sürmüş ve Rusya Savunma Bakanlığından destek istediğini belirtmişti.

Prigojin de videodaki çağrıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, paralı askerlerin Rusya Savunma Bakanlığını karalayıcı bir ifade kullanmadıklarını ve yalnızca mühimmat taleplerini dile getirdiklerine işaret ederek, “Moskova’da bildiğim her ofisi ziyaret ettim ve çocuklarımız ihtiyaç duyduklarını alana kadar da bu ziyaretlere devam edeceğim. Hatta bu ofislerden birinde orduyu itibarsızlaştırdığım iddiasıyla bana kelepçe takılsa bile” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığından 11 Şubat’ta yapılan açıklamada, Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki rekabetin son dönemde arttığı ve Wagner’in artık “Rus hapishanelerindeki mahkumları Ukrayna cephesinde kullanamadığı” anlatılmıştı.

Batılı ülkelerdeki çeşitli basın kuruluşlarında yer alan bazı haberlerde de Rusya Savunma Bakanlığının, Wagner ve Prigojin’in isimlerinin haberlerde kullanılmamasına yönelik Rus medya kuruluşlarına uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. (AA)

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