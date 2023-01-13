Rusya’dan Suriye’de dikkat çeken askeri sevkiyat

Rusya, Suriye'deki Bab ilçesinin güneyinde rejim bölgesinde konuşlanma faaliyeti başlattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen Bab ilçe merkezinin güneyinde Beşar Esad rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgede konuşlanma faaliyeti başlattı.

Rusya, askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinin güneyinde yer alan Ebu Cebbar köyü yakınında 11 Ocak’tan bu yana konuşlanma faaliyeti yürütüyor. Bu kapsamda, iş makineleri, belirlenen alanı toprak setlerle çevrelemeye başladı. Rus bayrağı taşıyan bir askeri araç da çalışmaları takip ediyor.

Esad yönetimi güçlerinin kontrolündeki Ebu Cebbar köyü, Bab ilçesinin bulunduğu cephe hattından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bab ilçesi, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı’yla Şubat 2017’de terör örgütü IŞİD’den temizlenmişti.

Suriye’ye 30 Eylül 2015’ten itibaren askeri müdahalede bulunan Rus güçleri, rejim güçlerine destek oluyor. Suriye’de binlerce askeri bulunan Rusya’nın desteğiyle rejim güçleri, Suriye toprakları üzerinden hakimiyetini artırdı.

Çoğunlukla Esad yönetiminin kontrolündeki bölgelerde varlık gösteren Rusya’nın ayrıca Haseke, Rakka illeri ile Halep’in Münbiç, Tel Rıfat ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK’lı teröristlerin işgalindeki alanlarda çok sayıda üs ve askeri noktaları bulunuyor.

Suriye’nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymim hava üssü bulunan Rusya’nın Tartus ilinde ise deniz üssü var. (AA)

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