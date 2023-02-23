Sahilde bulunan gizemli küre Japonya’yı karıştırdı

Japonya'da kıyıya vuran büyük metal küre, şaşkınlık yarattı. Bölgeye gönderilen polis ve bomba imha ekipleri de henüz bulunan cisimle ilgili bir açıklama yapmadı.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta Japonya’yı büyük küre şeklindeki bir cisim karıştırdı. Kıyı kenti Hamamatsu’da görülen sarı metal kürenin henüz ne olduğu belli olmasa da içinin boş olduğu ve bir tehdit olmadığı belirtildi.

Japon yayın kuruluşu NHK, Enshuhama Sahili’nde yaklaşık 1,5 metre genişliğinde görünen paslı, metal küreye bakan iki yetkilinin görüntülerini paylaştı.

Kıyıdaki olağandışı nesneyi fark eden bir bölge sakini polise haber verdikten sonra yetkililer alanı kordon altına aldı. Röntgen incelemelerinden sonra da nesnenin güvenli olduğu doğrulandı. Yerel makamlar nesnenin yakında kaldırılacağını söyledi.

Nesnenin gerginlik yaratmasının bir nedeni de ABD’nin bu ayın başlarında şüpheli bir Çin casus balonunu düşürmesinden kaynaklanıyor.

Japonya, çarşamba günü Çin’e, 2019’dan bu yana en az üç kez hava sahasında tespit edilen şüpheli gözetleme balonlarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Ancak Pekin, tüm casusluk iddialarını reddediyor.

İki ülkenin savunma bakanları, dört yıl aradan sonra çarşamba günü bir araya geldi. Her iki taraf da bu baharda bir iletişim yardım hattı kurmak için çalışmayı kabul etti.

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