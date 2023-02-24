Savaşın 1. yılında Ukrayna’ya destek mesajları

NATO ve Avrupa Birliği, Rusya ile savaşının birinci yılında Ukrayna'ya desteğin artarak sürmesi gerektiği, bunun Avrupa'nın güvenlik çıkarları açısından zorunluluk olduğu mesajını verdi.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya’nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkeyi ziyaret etti. Başkent Tallin’de Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile üçlü basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya’nın bundan tam bir yıl önce Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal ve saldırıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.

Stoltenberg, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başarısız olmuş, Ukrayna ayakta kalmıştır. AB ve NATO, Ukrayna ile durmaktadır” dedi. Putin’in daha fazla savaş istediğini söyleyen Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya ihtiyaçlarının verilmesi gerektiğini, bunun gerginliği tırmandıracağına yönelik endişeler dile getirildiğini ancak risksiz bir seçenek bulunmadığını kaydetti.

Stoltenberg, Litvanya’da temmuzda yapılacak NATO Zirvesi’ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i davet ettiğini bildirdi.

NATO’DAN ÇİN’E MESAJ

Stoltenberg, Çin’in Rusya’ya silah desteği vermesiyle ilgili bir soruya şu karşılığı verdi:

“Çin’den Rusya’ya askeri destek konusunda silah sevkiyatı görmedik. Ancak gördüğümüz şey Çin’in silah temin etme düşüncesinde olabileceğine yönelik işaretlerdir. Çin bunu yapmamalı. Çünkü bu gayrimeşru bir savaşa destek, uluslararası hukukun ve BM Sözleşmesi’nin ihlali anlamına gelir. Çin BM Güvenlik Konseyi üyesidir ve BM Sözleşmesi’ni korumak gibi özel bir yükümlülüğü bulunmaktadır.”

Çin yönetiminin barış planı sunması hakkındaki görüşü sorulan Stoltenberg, Çin’in işgali kınamadığını, dolayısıyla güvenilirliğinin bulunmadığını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Rusya’nın hem savaş alanında hem de yaptırımların da etkisiyle ekonomik anlamda zayıfladığını ancak Ukrayna’ya yönelttiği tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

“Desteğimizi iki katına çıkarmalıyız” diyen von der Leyen, “Ruslar bu savaşı bitirip Ukrayna’yı terk edene kadar Ukrayna’ya kendini savunması için araçlar vermeye devam etmeliyiz.” şeklindeki görüşünü paylaştı.

VARŞOVA’DA TÖREN

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın birinci yılında Polonya’nın başkenti Varşova’da tören düzenlendi.

Polonyalı askerler, Ukraynalılar ve yetkililer, “Doğuda Ölenler ve Öldürülenler Anıtı”nda bir araya geldi.

Askeri tören düzenlenen alanda, anıta çiçekler bırakıldı ve Ukraynalılar savaş karşıtı konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından dualar edildi ve tören sona erdi. (AA)