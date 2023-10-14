Savaşın 8. gününde İsrail üç koldan saldırıyor

Büyük bir kara operasyonuna hazırlanan İsrail, gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırırken, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın İsrail topraklarına düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da rehin alındığı baskın sonrası patlak veren savaş bir haftayı geride bırakırken tansiyon dün akşamdan beri hızla yükseliyor.

Gazze Şeridi’ne karadan girmeye başlayan İsrail, savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 2 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı Gazze’ye havadan bomba yağdırdı.

İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya’yı yoğun bombardımana tuttu. Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

BATI ŞERİA’DA ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın pek çok noktasına da baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi. Nablus’ta düzenlenen baskınlarda da Hamas yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus’un yanı sıra Eriha’daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim’deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Batı Şeria’da, Gazze’deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor. İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürdü. İsrail’e saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 51’e yükseldi.

LÜBNAN SINIRINDA HAVA SALDIRISI

Kuzey sınırında da İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

Yedioth Ahronoth Gazetesi’nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari’den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah’a ait bir hedefi vurdu. Ordu ayrıca, İsrail’e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi.

Hizbullah’tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Hayfa’ya insansız hava aracının sızmaya çalıştığından şüphelendiğini belirtmişti.

İsrail ordu sözcülüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırındaki bazı askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verildiği aktarılmıştı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor. (AJANSLAR)

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