Seçim zaferi kazanan aşırı sağcı Wilders sonrasında ülkedeki Türkler arasında meraklı bekleyiş sürüyor

Hollanda'da geçen hafta yapılan seçimlerden zaferle ayrılan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders gündemden düşmüyor...

Sozcu.com.tr

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Türkiye karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve Mayıs ayında Türkiye’de yapılan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren Hollandalı seçmene “güle güle” mesajı paylaşan PPV isimli partinin aşırı sağcı lideri Geert Wilders gündemden düşmüyor…

Geçen hafta yapılan seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak sandıktan zaferle ayrılan Wilders’in koalisyon kurması ve başbakan olması beklenirken ülkedeki Türkler de Hollanda medyasına konuşuyor.

Hollanda’nın en köklü gazetelerinden Trouw, ülkede yaşayan Türklerle görüşerek seçimden sonra neler hissettiklerini sordu. Seçimden önce keskin tutumunu bir nebze olsun yumuşatsa da sık sık gerilim yaratan açıklamalarda bulunan Wilders’in başbakan olması ihtimalinden sonra gazeteye konuşan Türkler neler hissettiklerini anlattı.

Gazeteye konuşan Türk asıllı bir işletmeci olan Kemal Bolat isimli bir Hollanda vatandaşı, “Hemen yargılamayalım. Sakin olmak gerek. İslam bize bunu söylüyor. Yolun ortasında olun, yolda kalın. Her şey iyi olacaktır” dedi.

Türk girişimci, Wilders’in başbakan olması durumunda Müslümanları daha yakından tanıyabileceğini ve yumuşayabileceğini söyledi. Bolat, “Bence Wilders hiç Müslüman tanımıyor. Rutte tanıyordu çünkü ben onu kendim sokakta bisiklete binerken görmüştüm. Rutte bizden biriydi, Wilders değil” ifadesini kullandı.

“BEN OLSAM BEN DE ONA OY VERİRDİM”

Bolat, “Ben aslıdna sonuçtan hayal kırıklığına uğramadım. Çünkü bizi daha iyi tanıyabilir” dedi. Bolat ayrıca, Wilders’in hükümet kuramayabileceğini veya hükümet kurduktan sonra onu ayakta tutamayacağını da öne sürdü.

Türk asıllı Hollandalı girişimci, ülkedeki Türk işletmecilerin çok sayıda istihdam yarattığını söyledi.

Öte yandan De Gelderlander gazetesi de ülkenin doğusundaki Druten kentinde yaşayan Türklerle konuştu. Gazete, “Türkler, ‘Başbakan Wilders’ten endişe duymuyor” başlığını kullandı. Haberde, “Bölgedeki büyük Türk topluluğunun çok da umurunda değil, kimsenin dini yasaklayamayacağını söylüyorlar. Gazeteye konuşan bir Türk ise, “Eğer ben Hollandalı olsaydım ben de ona oy verirdim” dedi.

WILDERS’IN 7 YIL ÖNCEKİ VİDEOSU YİNE GÜNDEM OLDU

Hollanda’da meraklı bekleyiş devam ederken Wilders’in 7 yıl önce Türklere yönelik videosu ise gündem oldu. Wilders’in seçim zaferinden sonra tekrar gündem olan ve sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve X’te (eski adıyla Twitter) paylaşılan videoda Wilders İngilizce konuşuyor.

Türkçe altyazıya sahip olan ve Wilders’in partisi PVV’nin resmi hesabı üzerinden yayınlanan videoda Wilders, “Bugün Türklere bir mesajım var. Hükümetiniz sizin bir gün AB üyesi olacağınıza inanmanızı sağlayarak sizi kandırıyor. Bunu unutun. Siz Avrupalı değilsiniz ve hiçbir zaman olmayacaksınız” diyor.

Bir dakikalık videoda Wilders, “Türkiye gibi bir İslam devleti Avrupa’nın bir parçası olamaz” diyor. 2015 yılında yayınlanan video, sosyal medyada yeni gibi yayınlanırken, birçok kurum ve kuruluş da videonun eski olduğuna dikkat çekerek Wilders’in bazı konulardaki sert ve keskin tutumunu yumuşattığını hatırlattı.

WILDERS NE DEMİŞTİ?

Seçimden sonra Erdoğan’a oy verenlere tepki gösteren Wilders o dönemde kişisel X hesabından Felemenkçe olarak, “Haftalardır, Erdoğan'ın boğucu İslamcı rejiminden büyük ölçüde acı çeken ve gerçekten daha fazla kişisel özgürlük için can atan Türkiye'den laik Türklerden pek çok mesaj alıyorum. Kalbim onlar için kanıyor. Onlarla onların Türkiye'sinde buluşmak, destek olmak ve onlara hitap etmek isterdim ama ne yazık ki onlar ve benim için tehlike çok büyük” yorumunu yapmıştı.

Wilders, “Geçen hafta Hollanda'da İslamcı Erdogan’a oy veren Türklerin Türkiye'ye gönderilmesini önermiştim. Oylarının feci sonuçlarını KENDİLERİ DE yaşayabilsinler diye. Türkiye'deki Türklerden çok destek geldi. Aşağıdaki mesaj tek başına neredeyse 5 milyon kez görüntülendi” diye yazmıştı.Bu mesajla birlikte Wilders kendi açıklamalarıyla ilgili Türkçe haberleri paylaşarak “Diktatör Erdoğan’ı ve onun Türkiye’deki, Hollanda’daki ve dünyanın herhangi bir yerindeki İslamcı seçmenlerini küçümsüyorum. Kemalizmin laik Türkiye’sini vahşice katlettiler. Bununla birlikte, İslamcılıktan nefret eden ve sadece laik bir Türkiye’de normal ve özgür bir yaşam isteyen tüm Türkleri destekliyorum!” demişti.

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